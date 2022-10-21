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فنون ومشاهير

والد حسام حبيب يخرج عن صمته وهذا ما كشفه بشأن أموال شيرين.. فهل يغير مسار القضية؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 07:15
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هاجم والد الفنان المصري حسام حبيب، محمد شقيق النجمة شيرين عبد الوهاب، متهماً إياه بافتعال الأزمة الأخيرة لأسباب مادية.

وقال حبيب الأب إن شيرين لم تكن تملك سوى مليونَي جنيه مصري (100 ألف دولار أميركي) حين تزوجها نجله حسام، لكن ثروتها بلغت 100 مليون جنيه، أي ما يزيد على 5 ملايين دولار، حين طلاقه منها.
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وأضاف أن محمد عبد الوهاب فعل ذلك مع شقيقته بسبب عدم عملها معه وحاجته إلى أموالها، لافتاً إلى أن المصالحة مع طليقها أخافته من أن يعود إليها، لذا خطفها وأودعها المصحة.

وكان محمد عبد الوهاب قد وضع أخته شيرين في مستشفى خاص لعلاجها من الإدمان، بعد أن أعلن أن "عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ" جرّتها إلى تعاطي المخدرات.
المصدر: لها
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