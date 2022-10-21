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فنون ومشاهير
بعد خروجة من السجن.. وديع الشيخ لفنان شهير: "اقعد وانضب ببيتك!"
Lebanon 24
21-10-2022
|
09:15
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اشتدت وتيرة الخلافات بين المغني وديع الشيخ والفنان السوري حسام جنيد بعد التصريحات الأخيرة. وفي التفاصيل فقد ظهر الشيخ في برنامج مع الإعلامية رابعة زيات، وقال بإنّه من افضل الموجودين على الساحة الفنية من حيث الأداء والإحساس والفن الذي يقدمه.
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كما اعتبر وديع الشيخ بأنه المجدد الأول للون الشعبي الذي بات منتشراً في العالم العربي وذلك لعدم خروجه عن المسار الصحيح. واتهم المطرب الشعبي كافة زملائه بتمويل أغانيهم من أجل رفع نسب المشاهدة، بينما على الواقع لا يوجد لها أي أثر.
ولفت بأن أغنيته الأخيرة نجحت أكثر من أغنية حسام جنيد حيث أن نسبة المشاهدة تجاوزت 9 مليون بين أغنية الأخير 4 مليون.
وأضاف الشيخ بأنه في حال أقام حفل غنائي له، لا يمكن لأي أحد أن يقف مقابله ويحيي حفلاته، موجهاً رسالته للمطرب السوري الشعبي حسام جنيد بقوله: "اقعد وانضب ببيتك".
الجديد بالذكر أن جنيد قد صرح سابقاً في أحد اللقاءات عن تفضيله اعتزال الغناء على أن يقدم الأغاني التي يرددها المطرب اللبناني وديع الشيخ.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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