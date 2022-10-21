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فنون ومشاهير

"شو بتعرف تغني؟"... فنانة لبنانيّة في هجوم عنيف على إليسا: "بتبعت حدا ع الاستديو يسجل عنها"

Lebanon 24
21-10-2022 | 08:51
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اعتبرت الفنانة سارة زكريا، أنّ صوتها أجمل من الفنانة إليسا، مؤكدة أنّ "الأخيرة تستعين بشخص آخر يغني نيابة عنها في الاستديو".
وقالت زكريا: "إليسا بتبعت حدا ع الاستديو يسجل عنها، هاد مش صوتها روح اسمعها لايف، أنا كنت أحبها بعدين لأ، لأنو لما كنت صغيرة كنت اسمعها بس لما كبرت وصرت غني اكتشفت انو هاد مش صوتها".
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ولفتت إلى أنها لم تدرس الموسيقى مثل إليسا، إلا أن باستطاعتها غناء جميع الألوان، قائلة: "أنا ما درست موسيقى وما بعرف "دو" من "لا"، بس بغني كل الألوان، إليسا شو بتعرف تغني؟".

 
(فوشيا)
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