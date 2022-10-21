"شو بتعرف تغني؟"... فنانة لبنانيّة في هجوم عنيف على إليسا: "بتبعت حدا ع الاستديو يسجل عنها"

اعتبرت الفنانة سارة زكريا، أنّ صوتها أجمل من الفنانة إليسا، مؤكدة أنّ "الأخيرة تستعين بشخص آخر يغني نيابة عنها في الاستديو".



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ولفتت إلى أنها لم تدرس الموسيقى مثل إليسا، إلا أن باستطاعتها غناء جميع الألوان، قائلة: "أنا ما درست موسيقى وما بعرف "دو" من "لا"، بس بغني كل الألوان، إليسا شو بتعرف تغني؟".



وقالت زكريا: "إليسا بتبعت حدا ع الاستديو يسجل عنها، هاد مش صوتها روح اسمعها لايف، أنا كنت أحبها بعدين لأ، لأنو لما كنت صغيرة كنت اسمعها بس لما كبرت وصرت غني اكتشفت انو هاد مش صوتها".ولفتت إلى أنها لم تدرس الموسيقى مثل إليسا، إلا أن باستطاعتها غناء جميع الألوان، قائلة: "أنا ما درست موسيقى وما بعرف "دو" من "لا"، بس بغني كل الألوان، إليسا شو بتعرف تغني؟".

(فوشيا)