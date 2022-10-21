عبير نعمة تطرح "بصراحة"

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طرحت الفنّانة عبير نعمة أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان "بصراحة" تمهيداً لإطلاق ألبومها الثالث مع شركة Universal Music MENA قريباً."بصراحة"، وهي الأغنية الرئيسيّة في الألبوم، تتناول قصّة امرأة تصف حبيبها الذي لطالما انتظرته واختارته من بين الجميع لأنّه "منّو مثلن كلّن". وهي من نوع موسيقى الـArabic Pop ، ومن كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع وميكس وماسترينغ سليمان دميان وتسجيل إستوديو جان بيار بطرس.وعن "بصراحة" قالت عبير نعمة:" هي من أحبّ الأغنيات إلى قلبي، ومن اللحظة الأولى التي سمعتها فيها لمستني بشكل كبير. أضف إلى أنّ موضوع هذه الأغنية مطروح بإطار جديد ومُختلف، وهي تُشبه القصص التي نعيشها وتُحاكي الجمهور بمختلف أعماره".