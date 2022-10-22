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فنون ومشاهير

بعد الكشف عن تعاطيها المخدرات واحتجازها في المستشفى.. ما مصير ابنتَي شيرين عبد الوهاب؟

Lebanon 24
22-10-2022 | 02:00
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في الوقت الذي تمر فيه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بأزمة صحية تستدعي بقائها في المستشفى لتلقي العلاج خصوصا بعد تصريحات شقيقها ووالدتها عن تعاطيها المخدرات مع حسام حبيب، تدور تساؤلات كثيرة عن مصير ابنتيها.

 

وفي هذا الإطار كشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب ان ابنتيها تتواجدان حاليا داخل فيلتها بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة، وتقيم معهما شقيقتها الصغرى والتي ترعاهما، مشيرا الى انه "من الصعب نقلهما الي منزل جدتهما نظرا لظروف الدراسة".

 

الجدير ذكره أن طليق شيرين ووالد ابنتيها يسكن في نفس العقار إلى جانب بناته، إلا أنه لم يبدِ أي ردة فعل حول الموضوع حتى اللحظة.

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المصدر: الجديد
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