تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)

بسبب تغريدة، تسببت الفنانة اليسا بغضب وتوتر بينها و بين جمهور زميلتها الفنانة نانسي عجرم.

فقد قامت اليسا بالضغط على الاعجاب على تغريدة مسيئة لـنانسي عجرم، ما لفت جمهور الاخيرة سريعا و اشعل غضبهم. الا ان اليسا سرعان ما استدركت الموضوع و حاولت تصحيحه.

والتغريدة المذكورة، تشير الى مقاربة بين مشاركة نانسي عجرم في حفل في مول قطر مجانا، ومشاركة إليسا في تقديم ندوة ثقافية عن السرطان بنفس المكان.

وجاء فيها: "شفتو مين مطربة لبنان الاولى ومين الوجه المشرف للبنان واحده جابوها على مول قطر تغني مجاني للترويج لسلعه واكتر اغنيه جابت تفاعل هناك شخبط شخابيط ومطربه بتشرف مول قطر في ندوه ثقافيه اليسا هي فخر لبنان ومطربة من العيار الثقيل."

من جهتها، اكدت اليسا ان الضغط على زر الاعجاب لم يكن متعمدا وكتبت:"كم مرة من الممكن أن تضغوا على زر الإعجاب بالخطأ؟ ضغطت على Like لتغريدة تسيئ لي ولنانسي بالخطأ ومسحتها فورا، لكن هناك أصحاب النوايا السيئة الذين يعيشون على المشاكل."

وتابعت: "عندما أريد قول أي شيء، لا أواربه، أقوله بطريقة مباشرة، أحب نانسي، ونحن أكبر من هذه الأمور".

لترد نانسي عليها: "وأنا بحبك! و ولا مرة رح نعلّق على هيك أمور".

(الجديد)