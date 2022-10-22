Advertisement

فنون ومشاهير

بـ "توب" من الكروشيه.. جويل مردينيان تستعرض جسدها على البحر وصور رومنسية تجمعها بزوجها (فيديو)

Lebanon 24
22-10-2022 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1002939-638020309992310420.png
Doc-P-1002939-638020309992310420.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جويل في الفيديو وهي تستعرض جسدها على البحر وترتدي "كروب توب" وتنورة قصيرة من الكروشيه، وكالعادة تعرضت لهجوم من المتابعين الذين انتقدها بعضهم على جرأة لباسها.

 

Advertisement

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 

كما نشرت جويل صورا رومنسية مع زوجها رجل الأعمال كمال قدورة.

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 

وتقضي جويل إجازة مع عائلتها في جزيرة موريشيوس.

المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-10-22
02:00 | 2022-10-22
00:15 | 2022-10-22
16:00 | 2022-10-21
14:00 | 2022-10-21
11:00 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website