بـ "توب" من الكروشيه.. جويل مردينيان تستعرض جسدها على البحر وصور رومنسية تجمعها بزوجها (فيديو)

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جويل في الفيديو وهي تستعرض جسدها على البحر وترتدي "كروب توب" وتنورة قصيرة من الكروشيه، وكالعادة تعرضت لهجوم من المتابعين الذين انتقدها بعضهم على جرأة لباسها.

كما نشرت جويل صورا رومنسية مع زوجها رجل الأعمال كمال قدورة.

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وتقضي جويل إجازة مع عائلتها في جزيرة موريشيوس.