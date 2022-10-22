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فنون ومشاهير

بعد معاناة طويلة مع المرض... وفاة الفنان الشهير عن 61 عاماً (صورة)

Lebanon 24
22-10-2022 | 08:00
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توفي الفنان السعودي خالد سامي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد أعلن ابنه تركي خبر وفاة والده عبر "تويتر" حيث كتب: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي} ‏بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي. يارب اربط على قلبي".
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كما نشر ابنه فيصل منشورا على "تويتر" قائلاً: "لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرًا. ‏والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) انتقل إلى رحمة الله اليوم بسبب تداعيات صحيّة".

وتابع: "والدي كان أيقونة فنيّة، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلًا طيّبًا.. أنا وعائلتي نمر بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير".

وعانى الفنان خالد سامي من تبعات إصابته بمرض بالكبد لازمته لفترة طويلة وترتب عنها صعوبة في التنفس وتشنجات وغسيل كلى.

ولد خالد حمد الدسيماني، الاسم الحقيقي لخالد سامي، بمدينة بريدة في منطقة القصيم في 4 كانون الاول 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وهو يعتبر من الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون.

وشارك في عدد كبير من الأعمال العربية المشتركة، حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية، وأيضاً شارك بأعمال مصرية، واستطاع إتقان اللهجة المصرية.
 
 
الفنان خالد سامي
 
(العربية)
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