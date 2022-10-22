بسبب كليبه الأخير... إنتقادات حادّة لطفل "الغزالة رايقة" وهكذا ردّت والدته

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أثار الطفل محمد أسامة، الشهير بـ"طفل الغزالة رايقة" جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنية "كام ملاحظة"، والتي تعرّض الفيديو كليب الخاص بها للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي الرد الأول على تلك الانتقادات بعد طرح الكليب، قالت والدة محمد أسامة في تصريحات صحافية إن قصة الكليب لم يكن المقصود بها أي إساءة الى المدرّسات كما قال البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.وعن فكرة الكليب، قالت والدة محمد أسامة: "الأغنية أخرجها مخرج لبناني، هو صاحب الفكرة، ولما اقترح فكرة الفيديو قلنا تمام، وكان المقصود من الفيديو إن المغازلة كانت لبنت المدرسة اللي كانت في نهائية الفيديو، ولكن المخرج جابها بطريقة غلط شوية".(لها)