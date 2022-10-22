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فنون ومشاهير
ليليا الأطرش ترد على جملة تلاحقها: "لو متجوزته بالحقيقة ما كان هالقد ارتبط اسمه باسمي"
Lebanon 24
22-10-2022
|
10:30
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علقت الممثلة السورية، ليليا الأطرش على ملاحقة شخصيتها "لطفية" في "باب الحارة" لها لغاية الآن عبر مواقع التواصل، وملاحقة زوجها في المسلسل الفنان ميلاد يوسف "عصام" لها من خلال التعليقات.
وقالت ليليا: "لو متجوزته لعصام بالحقيقة عنجد، ما كان هالقد ارتبط اسمه باسمي".
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وأضافت في لقاء إعلامي بأن شخصية عصام تُلاحقها في كل مكان، فتجد تعليقات مثل: "وينه عصام"، مشيرة إلى أن مثل هذه التعليقات موجودة بكثرة على صورها على مواقع التواصل.
وفي سؤال حول هوية زوجها، فذكرت الأطرش "بيحبوا (الجمهور) يعرفوا الخصوصيات كتير، مو بس عليّ، على كل الفنانين والفنانات، مفكريني متزوجة، بس أنا ماني متزوجة.. ارتاحوا".
وبشأن الشامة فوق شفتيها، فكشفت ليليا الأطرش بأنها مزيفة، فهي على غرار أحمر الشفاه والماسكرا والايلاينر تحب أن تظهر بها، مستغربة السؤال عن الشامة بالقول: "شو هالتركيز؟!".
ونفت بشكل قاطع ما تم تداوله عن وجود علاقة حب بينها وبين المطرب العراقي ماجد المهندس والتي انتشرت بعد أن نشرت صورة تجمعهما سويًا، فأكدت أن الأمر مجرد صورة لا أكثر.
(فوشيا)
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