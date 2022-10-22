سلوى خطاب لإعلامية بارزة: "صحبتي آرائها زي آرائك واتجرجرت من شعرها"

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كشفت سلوى خطاب عن رأيها في الزواج وتحدثت مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" التي تثير الجدل بآرائها حول علاقة الرجل والمرأة.وقالت سلوى خطاب: "كان عندي واحدة صاحبتي آراءها، زي آرائك كده، بس التانية كانت بتتكلم عن الحقوق والمرأة والجو ده، هي عكسك يعني، بس هي يعني ليها آراء، كنت بقولها، أنا بس هستنى أشوفك لما تتجوزي، وأشوفك وانت متجرجرة من شعرك، عشان تبقى تقولي لي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟، وحصل وتجرجرت من شعرها".وتابعت: "دي فكرتي عن الجواز، أنا منجحتش قوي أنا تطلقت عادي يعني، أنا ضد المواعظ والنصايح، لإن الجواز بالذات كل زوجين حالة قائمة بذاتها، لازم نعمل دراسة حالة 40 مليون جواز مثلا في مصر، منقدرش نعممها، الطرفين لازم يبذلوا مجهود برضا، لأن طالما بيبذل مجهود بيكون عايز ينجح العلاقة دي".