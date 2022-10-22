محامي شيرين عبد الوهاب يفجر مفاجأة: كتبت وصيتها منذ سنوات!

فجر المستشار القانوني حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة عن قيام موكلته بكتابة وصيتها قبل سنوات.





وقال حسام لطفي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "شيرين كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها لدي، وكتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها، وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر".

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وأضاف: "شيرين عزيزة على كل من يعرفها، ويكفيها رصيدها لدى جمهورها من الحب، واطمئنوا عليها، فهي في أيد أمينة محاطة بمن تحب".



وختم المحامي تصريحاته قائلا: "أعتز بثقة شيرين عبد الوهاب بي، وهي ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها.. كتب الله للجميع السلامة".

يأتي ذلك بعد تصريحات الفنان حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، والتي كشف فيها أنه نصح شيرين بكتابة وصية تنقل من خلالها ممتلكاتها لابنتيها.



وقال حسام حبيب في مداخته مع برنامج "الحكاية: "المستفيد من شيرين عبد الوهاب هو من قال لي أنه سيحجر عليها بموجب توكيل رسمي منها للتصرف في أموالها، وأريد أن أخبره أنني نصحت شيرين وبالفعل كتبت وصية ونقلت كل ما تملك لبناتها".





وأضاف: "شقيق شيرين لا يتواصل معها منذ عامين، فجأة أصبح خائفا عليها ويريد حمايتها؟ لدرجة يفتح مطواه وهو داخل يأخذها مع الأطباء، شيرين اتضربت واتسحلت في الشارع، وأنا أيضا ضربوني وسحلوني وكتفوني".

المصدر: في الفن