نوال الزغبي: رفضت التمثيل أمام أحمد زكي وعمرو دياب لهذا السبب (فيديو)

أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أنها تلقت عروضاً للتمثيل في بداية مشوارها الفني، ورفضتها بسبب صغر سنها.

وقالت نوال الزغبي، خلال استضافتها في برنامج "أنغام" الذي تقدمه النجمة "أنغام" عبر قناة "دي إم سي": "أستاذ أحمد زكي طلب أن أشاركه في فيلمين، ورفضت لأنني كنت صغيرة ولا أحب التمثيل".

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وتابعت: "في هذا الموقف تدخل المنتج محسن جابر لإقناعي بالفكرة، ولكن رفضت وتمسكت بموقفي".

وواصلت حديثها قائلة: "وذات مرة اجتمع معي محسن جابر وحاول إقناعي ببطولة فيلم مع عمرو دياب، ورفضت للمرة الثانية لأنني لم أحب التمثيل".







وتحدثت نوال الزغبي في هذه المقابلة عن بداياتها وتعاونها مع الفنان وائل كفوري في أغنية "مين حبيبي" قائلة: "اتصل بي أستاذ سيمون وعرض علي أن أشارك وائل في أغنية، وأخبرني بأن وائل كفوري لديه أغنية بعنوان (مين حبيبي أنا) لكنها لم تنجح ففكروا في تحويلها لدويتو، وبالفعل وافقت وحققت نجاحا كبيرا".

وتطرقت نوال الزغبي في حوارها إلى علاقتها القوية بالملحن عمرو مصطفى، وكشفت عن حبها لكل ألحانه، والكيمياء التي تجمع بينهما.