أول صورة لسامية الجزائري من كواليس "صالون زهرة" 2

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شارك المخرج اللبناني جو بو عيد، الصورة الأولى للفنانة السورية القديرة سامية الجزائري، من كواليس تصوير مسلسل "صالون زهرة2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وعلق بو عيد على الصورة قائلا: "شرف إلي أنك توقفي قدام عدستي.. شرف لألي من بعد ما كنت من أشد معجبينك نصير بفرد مشهد عم نتشارك الآراء واتعلم منك وتصغيلي رغم قدرك وقيمتك".









وتشارك الممثلة السورية القديرة سامية الجزائري في أحداث الجزء الثاني من المسلسل، إلى جانب الممثلتين السوريتين اللتين انضمتا أيضاً إلى هذا الجزء وهما وفاء موصلي وهدى شعراوي.







وظهرت الجزائري من كواليس تصوير العمل مرتدية "تايور" باللون الفيروزي وهي جالسة على كرسي خشبية وإلى جانبها نخبة من الممثلين.