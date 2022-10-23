فيفي عبده في وصلة رقص جريئة من على الساحل الشمالي (فيديو)

كشفت الفنانة فيفي عبده أن تنشر فيديوهات رقص عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتنفي شائعات المرض التي تلاحقها خلال الفترة الماضية.

وأكدت فيفي عبده، خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" قائلة: "أنا بطلع أرقص على الأغاني الجديدة في فيديوهاتي علشان الناس تعرف إني واقفة على رجليا، الله أكبر عليا، ودايمًا بيطلع شائعات وأنا بقول إني موجودة حتى لو هطلع أتمشى، أنا مش مطلوب مني أهد السد العالي، أنا جاية الدنيا دي علشان أتدلع، وأنا دايمًا لما بعمل حاجة بعملها بقلبي، ومعشتش طفولتي وهعيشها بـ الطول والعرض".

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وأضافت: "نزلت لكم رقصات الفترة اللي فاتت، فيه فيديوهات راضية عنها وفيه مكنتش مستعدة ليها، الولد اللي بيشغل السماعة بيحط أي أغنية وأنا لازم ألحق النهار والشمس، فبعمل أي حاجة تليق عليها وده مش أسلوبي في الرقصات، وبرتاح في الكعب العالي، بحس إنه بيطلع الرقصة أحلى، ولما بتفرج على نفسي بقول إزاي أنا موقعتش في الماية".

ونشرت فيفي فيديو جديد بعد البث المباشر، وظهرت وهي ترقص على أنغام اغنية الفنان أحمد سعد.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: الساحل الشمالي.. المطرب احمد سعد