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فنون ومشاهير

بينهم عرب.. مشاهير يمتلكون عقارات فاخرة في دبي

Lebanon 24
23-10-2022 | 08:00
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جذبت مدينة دبي قلوب الملايين من حول العالم، للإقامة بها، سواء للعمل أو لامتلاك وحدة سكنية، لإمكانية الوجود فيها والاستمتاع بالحياة البراقة لأطول فترة ممكنة.

وهذا ما دفع المشاهير، من جميع أنحاء العالم، لامتلاك وحدات سكنية فاخرة بالمدينة الأشهر في العالم، كنوع من الاستثمار بجانب الاستمتاع بالحياة الفارهة.
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1. شاروخان

  يمتلك نجم بوليوود الأول، شاروخان، قصراً فاخراً تبلغ مساحته حوالي 7000 قدم مربعة في نخلة جميرا، نظراً لوجوده في أوقات عديدة بمدينة دبي لقضاء عطلة مع عائلته، بالإضافة إلى حصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف جذب المبدعين من كافة أنحاء العالم.
  2. ديفيد بيكهام

  واحد من أشهر نجوم العالم، الذين يمتلكون منزلاً فاخراً في مدينة دبي، وبالتحديد في نخلة جميرا، هو نجم كرة القدم ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا بيكهام. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك بيكهام شقة في برج خليفة بقيمة 18 مليون درهم، ليكون من الأقلية الذين يمتلكون وحدة سكنية في أطول أبراج العالم.


  3. محمد رمضان

  يزور الفنان المصري محمد رمضان الإمارات العربية المتحدة كثيراً، ما مكنه من امتلاك منزل فاخر في دبي، وقد نشر لقطات ومقاطع فيديو قصيرة عبر حسابه على "إنستغرام"، أثناء وجوده في هذا المنزل.


  4. عمرو دياب

  منذ وقت طويل، يقيم الفنان عمرو دياب في مدينة دبي، وكثيراً ما ينشر النجوم والفنانون أصدقاؤه صوراً تجمعهم بالهضبة في منزله بدبي، ويعلقون عليها بشكرهم على استقباله لهم.


  5. مادونا

  تمتلك النجمة العالمية، مادونا، قصراً فخماً في مدينة دبي بالقرب من شاطئ خاص، حيث تستمتع بأوقاتها الخاصة مع أصدقائها وعائلتها أثناء العطلات التي تقضيها في الإمارات، وعادة تكون خلال احتفالات أعياد الميلاد.


  6. ليندسي لوهان

  تعيش النجمة الأميركية، ليندسي لوهان، في مدينة دبي منذ عام 2014، حيث تمتلك منزلاً فاخراً في منطقة وسط مدينة دبي، وتقيم فيه أغلب أوقات العام، خاصة بعد زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس.
 

  7. شيلبا شيتي

  تعد النجمة الهندية، شيلبا شيتي، من أشهر النجمات المروجات لمدينة دبي، حيث تعيش أغلب أوقاتها الممتعة في هذه المدينة العالمية، وتمتلك منزلاً في نخلة جميرا، كما تلقت هدية ثمينة من زوجها عام 2010، احتفالاً بعيد زواجهما، هي شقة فاخرة في برج خليفة، إلا أنها باعتها، واشترت بدلاً منها فيلا ثانية في نخلة جميرا.
المصدر: زهرة
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