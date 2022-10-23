سامر المصري يقع في ورطة بين إمرآتين

بشخصية لؤي يشارك سامر المصري باحداث المسلسل الجريء "ستيليتو " والذي أثار جدلا واسعا فور عرض حلقاته عبر شاشة الإم بي سي. فماذا قال سامر المصري عن هذه الشخصية؟

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إنسان طبيعيكشف سامر المصري على هامش تصوير حلقات مسلسل ستيليتو ان شخصية لؤي التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل ليست شخصية إنتهازية بالمرة وإنما هى شخصية مثله مثل كثير من الشخصيات في المجتمع .فهو شخص يمر بمشكلة إجتماعية ولكنه لا يمكن أن يخبر به أحد سوى المقربين ولكنه يدرك جيدا ان شخصية لؤي موجودة كثيرًا في الحياة .وهو شخص يتمتع بإنسانية عالية يدرك خطآه وهو ما يميز الشخصية ويؤكد أن الخطأ الذي وقع به شخصية لؤي ستؤثر إيجابيا على الجمهور خاصة من مروا بنفس التجربة او من الممكن الوقوع بنفس الخطأ .ويرى أن شخصية لؤي هي إنعكاس لزوج يعيش حياة زوجية روتينية هو و زوجته مما يجعله يقع في حب فتاة أخرى .فيقع في ورطة بين الإمرآتين