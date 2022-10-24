بعد هجومه عليه بسبب شيرين... حسام حبيب لوالده: "حسبي الله" (صور)

رد الفنان المصري حسام حبيب على والده بعد مهاجمة الاخير له بسبب ازمة طليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.



ونشر حبيب عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة كتب فيها:"أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ 100 راجل، وتربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان والد حسام، حسن حبيب، قد أكّد أن ابنه هو السبب في أزمة شيرين وأدّى إلى ضياعها وضياع مستقبل ابنتيها، مشدداً على أنه "ترباية ستّ" بسبب انفصاله عن زوجته وامّ ابنه منذ مدّة طويلة، عندما كان حسام يبلغ من العمر 14 عاماً.