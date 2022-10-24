بدأت تستعيد عافيتها.. نادين الراسي تظهر مع طليقها شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشر مارك حدشيتي ابن الممثلة نادين الراسي صورا عبر خاصية الستوري على حسابه على انستغرام ظهر فيها إلى جانب والدته ووالده حاتم حدشيتي.
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A post shared by 𝑯𝑨𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑳 𝑹𝑨𝒀𝑬𝑺𝑺 🦉 ! (@nadineelrassi_my_heart)
يُذكر ان علاقة جيدة جدا تجمع نادين بطليقها حاتم حدشيتي وهو وقف إلى جانبها خلال فترات عديدة آخرها بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير.
وبدت نادين بحالة أفضل وبدأت تستعيد حياتها بشكل طبيعي وذلك بعد اصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من فقدان الشهية بعد الحادث.