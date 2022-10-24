بدأت تستعيد عافيتها.. نادين الراسي تظهر مع طليقها شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشر مارك حدشيتي ابن الممثلة نادين الراسي صورا عبر خاصية الستوري على حسابه على انستغرام ظهر فيها إلى جانب والدته ووالده حاتم حدشيتي.

يُذكر ان علاقة جيدة جدا تجمع نادين بطليقها حاتم حدشيتي وهو وقف إلى جانبها خلال فترات عديدة آخرها بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي بحادث سير.

وبدت نادين بحالة أفضل وبدأت تستعيد حياتها بشكل طبيعي وذلك بعد اصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من فقدان الشهية بعد الحادث.