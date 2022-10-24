ممثلة لبنانية بجلسة تصوير جريئة بالمايوه.. والجمهور ينتقدها شاهدوا الصور

نشرت الممثلة ميرفا القاضي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ميرفا في جلسة تصوير جريئة بالمايوه .

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A post shared by Mirva Kadi (@mirvakadiofficial)





وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، فمنهم من أشاد بجمال ميرفا ورشاقتها، في حين انتقدها البعض الآخر. ومن بين التعليقات: "يعني شو في داعي لهيك صور هابطة"، "كنت حسك الوحيدة الي كلاس وما بتعمل اي شي اوفر متل الباقي لأن اصلا جمالك بكفي وتمثيلك حلو ومو مضطرة لهيك ستايل صور". ما رأيكم بالصور؟