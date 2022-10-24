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فنون ومشاهير

عودة مسلسل "صبايا" بموسم جديد

Lebanon 24
24-10-2022 | 14:00
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أعلنت الفنانة السورية ديمة بياعة عن بدء التحضير للجزء السادس من مسلسل "صبايا"، الذي عُرض لاول مرة عام 2009.

وخلال لقاء لها عبر برنامج "ET بالعربي" أكدت إن "عمليات التصوير ستنطلق في سورية خلال شهر كانون الثاني المقبل، على أن يُعرض العمل في رمضان 2023.
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كما أضافت ديمة بياعة أن "الفنانة السورية جيني اسبر ستشاركها البطولة، وتتفاوض الشركة المنتجة مع بقية الفنانات للانضمام إلى فريق العمل"، بدون ذكر أيّ تفاصيل أخرى.

ولم تفصح ديمة عن اسم الكاتب أو المخرج علماً أن العمل بدأت تأليفه الكاتبة السورية رنا الحريري ثم أكملته الكاتبة نور الشيشكلي، بينما أخرج أجزائه كلاً من ناجي طعمي وفراس دهني وسيف الشيخ نجيب ومحمود الدوايمة.

يشار إلى أن مسلسل "صبايا" استمر حتى الجزء الخامس وتم تصوير أجزائه في ثلاثة دول وهي سوريا، الإمارات، ولبنان، كما تعاقب عليه مجموعة من الفنانات فتغيرت الصبايا لعدة مرات إلا أن الفنانة جيني اسبر بقيت هي الوحيدة الثابتة في الأجزاء الخمسة.
المصدر: سيدتي
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