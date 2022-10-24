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فنون ومشاهير

ملحن شهير يكشف: شيرين كانت تتعاطى قبل حسام حبيب

Lebanon 24
24-10-2022 | 16:00
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بينما تقبع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد المستشفيات الكبرى للعلاج من إدمان المخدرات، كشف الموسيقار حلمي بكر أنها كانت تتعاطى المواد المخدرة حتى قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب.

كما أشار إلى أن غناء شيرين في مختلف المناسبات مؤخراً لم يكن على المستوى المطلوب، قائلاً: "التعاطي يفقد الإنسان أعصابه ويهتز المقام".
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وذكر أيضاً أن موضوع التعاطي قديم، مؤكداً أن زوجها الأسبق ووالد بناتها محمد مصطفى على علم بهذه الحقيقة.

كذلك رأى حلمي أن شيرين كانت فنانة عظيمة، مؤكداً أنها كان بإمكانها أن تبقى كذلك لولا الظروف التي تمر بها، مشددا على حبه الكبير لها.


(العربية)
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