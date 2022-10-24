22
o
بيروت
24
o
طرابلس
13
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ملحن شهير يكشف: شيرين كانت تتعاطى قبل حسام حبيب
Lebanon 24
24-10-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما تقبع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد المستشفيات الكبرى للعلاج من إدمان المخدرات، كشف الموسيقار حلمي بكر أنها كانت تتعاطى المواد المخدرة حتى قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب.
كما أشار إلى أن غناء شيرين في مختلف المناسبات مؤخراً لم يكن على المستوى المطلوب، قائلاً: "التعاطي يفقد الإنسان أعصابه ويهتز المقام".
Advertisement
وذكر أيضاً أن موضوع التعاطي قديم، مؤكداً أن زوجها الأسبق ووالد بناتها محمد مصطفى على علم بهذه الحقيقة.
كذلك رأى حلمي أن شيرين كانت فنانة عظيمة، مؤكداً أنها كان بإمكانها أن تبقى كذلك لولا الظروف التي تمر بها، مشددا على حبه الكبير لها.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
22:06 | 2022-10-23
23/10/2022 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
12:57 | 2022-10-24
24/10/2022 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
14:34 | 2022-10-24
24/10/2022 02:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه المفاجئ ووصوله إلى 35 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه المفاجئ ووصوله إلى 35 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:53 | 2022-10-24
24/10/2022 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-24
24/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-10-24
عودة مسلسل "صبايا" بموسم جديد
11:00 | 2022-10-24
ظهر حاملاً طفلتهما الأولى... هكذا احتفل مراد يلدريم بعيد ميلاد إيمان الباني (فيديو)
08:40 | 2022-10-24
بين محمد رمضان ونديم شرفان.. من هو "نمبر ون"؟ (فيديو)
08:00 | 2022-10-24
صورة ورسالة مؤثرة من ملكة جمال لبنان السابقة لوالدتها.. وهكذا أصبح شكلها بعد سنوات على تتويجها
07:21 | 2022-10-24
ضبطته في حالة تلبس وخيانة ثابتة.. فنانة شهيرة تفضح زوجها وتنشر اسم الفتاة (صور)
05:00 | 2022-10-24
بعد هجومه عليه بسبب شيرين... حسام حبيب لوالده: "حسبي الله" (صور)
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
25/10/2022 02:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
25/10/2022 02:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
25/10/2022 02:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact