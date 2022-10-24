ضبطته في حالة تلبس وخيانة ثابتة.. فنانة شهيرة تفضح زوجها وتنشر اسم الفتاة (صور)

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فقد تقدمت الفنانة المثيرة للجدل، بشكوى إلى ولاية أمن مراكش ضد زوجها محمد الترك بتهمة "الخيانة الزوجية"، بعدما ضبطته في حالة تلبس وخيانة ثابتة، حسب ما نقلته صحيفة "هسبرس" المحلية. عادت أزمة انفصال الفنانة المغربية دنيا بطمة عن زوجها للتداول من جديد، بعدما كشفت عن ضبطها المنتج البحريني محمد الترك متلبساً وهو يقوم بخيانتها مع إحدى الفتيات، لتتوجه إلى السلطات الأمنية في مدينة مراكش، حيث تقدّمت بشكوى ضده.فقد تقدمت الفنانة المثيرة للجدل، بشكوى إلى ولاية أمن مراكش ضد زوجها محمد الترك بتهمة "الخيانة الزوجية"، بعدما ضبطته في حالة تلبس وخيانة ثابتة، حسب ما نقلته صحيفة "هسبرس" المحلية.





وفاجأت الفنانة الشابة متابعيها، بالكشف عن اسم الفتاة التي خانها معها زوجها، كما هددت الفتاة بنشر صورة بطاقتها الوطنية، وتبين أن اسمها "وصال"، على ما يبدو.



كما هددت دنيا بطمة الفتاة بنشر صورة بطاقتها الوطنية في حال لم تقم بإرجاع ما قدّمه لها الترك من هدايا؛ لأنها تخصها، قائلة "وصال إذا ممكن عطوري خط أحمر لأنها غالية عليك، حتى لا نخسر بعض ومن أتى بك يتكلف بك".



وأضافت "خلخالي الذهب وعطر بوديسيا عيار 24 وشنطة LV إذا لم ترجع سأعتبرها سرقة".



وفاجأت الفنانة الشابة متابعيها، بالكشف عن اسم الفتاة التي خانها معها زوجها، كما هددت الفتاة بنشر صورة بطاقتها الوطنية، وتبين أن اسمها "وصال"، على ما يبدو.كما هددت دنيا بطمة الفتاة بنشر صورة بطاقتها الوطنية في حال لم تقم بإرجاع ما قدّمه لها الترك من هدايا؛ لأنها تخصها، قائلة "وصال إذا ممكن عطوري خط أحمر لأنها غالية عليك، حتى لا نخسر بعض ومن أتى بك يتكلف بك".وأضافت "خلخالي الذهب وعطر بوديسيا عيار 24 وشنطة LV إذا لم ترجع سأعتبرها سرقة".