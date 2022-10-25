جيجي حديد تنقلب وتغيّر مواقفها نحو "إسرائيل"

تغيّرت لهجة ومواقف عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسيطيني جيجي حديد، نحو "إسرائيل" التي اعتادت على انتقادها بسبب معاملتها للفلسطينيين.

ويأتي ذلك بعد تأييدها لمنشور داعم للشعب اليهودي على"انستغرام"، وازالتها منشورات معادية لـ "إسرائيل" نشرتها سابقاً.

Advertisement



وكانت قد كتبت الممثلة الكوميدية والمنتجة والكاتبة اليهودية الأميركية Amy Schumer البالغة 41 عاما، منشور على انستغرام، قالت فيه: "أنا أدعم أصدقائي اليهود والشعب اليهودي" وظهرت كلماته بأحرف زرقاء اللون كبيرة على خلفية سوداء، للفت النظر.







والمعروف عن الكوميدية شومر، التي شاركت عارضة الأزياء "بوستها" بحيث قرأه أتباع حديد البالغين في "انستغرام" أكثر من 76 مليونا من معظم دول العالم، أنها مؤيدة صريحة للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وانضمت أيضا إلى ممثلين يهود أميركيين آخرين في محاولة لزيادة إقبال الناخبين بين يهود أميركا على التصويت أكثر في الانتخابات الأميركية. والمعروف عن الكوميدية شومر، التي شاركت عارضة الأزياء "بوستها" بحيث قرأه أتباع حديد البالغين في "انستغرام" أكثر من 76 مليونا من معظم دول العالم، أنها مؤيدة صريحة للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وانضمت أيضا إلى ممثلين يهود أميركيين آخرين في محاولة لزيادة إقبال الناخبين بين يهود أميركا على التصويت أكثر في الانتخابات الأميركية.

والدليل الآخر عن حدوث تغيير واضح في موقف عارضة الأزياء نحو "اسرائيل" أو اليهود عموما، هو ازالة جيجي حديد "بوستات" نشرتها منذ ايار 2021 في Instagram وتنتقد فيها "إسرائيل"، من دون أن تقدم أي تفسير لمحوها من حسابها، وفقا للوارد بخبر "يديعوت" عن جيجي الأم لطفلة اسمها Khai من شريكها السابق، المطرب الانجليزي زين مالك، والتي تعيش مواعدة عاطفية حاليا مع الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، الأكبر سنا منها بـ 21 عاما.





وكانت جيجي، البالغة 27 سنة، شاركت منذ ايار 2021 في منشورات عدة مناهضة لإسرائيل مع شقيقتها بيلا الأصغر بعام، خصوصا خلال حرب "إسرائيل" وحركة حماس.

كما نشرت في آذار الماضي تدوينة، قارنت فيها الحرب في أوكرانيا بحالة الفلسطينيين في غزة، وكتبت بأحرف كبيرة: "ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا، ارفعوا أيديكم عن فلسطين" ويبدو أنها رفعت هذه التدوينة أيضا من حسابها "الانستغرامي" ومحتها.