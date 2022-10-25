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فنون ومشاهير

"للحفاظ على بشرتي".. ممثل تركي مشهور يلجأ لمركز تجميل

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:00
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ما زال كرم بوسين يتصدر أخبار المواقع والصحف التركية بعد تصريحاته بأنه ما زال على علاقة جيدة بصديقته السابقة.
 
أما هذه المرة، فتصريحاته الأخيرة أثارت الكثير من الجدل عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التركية خلال الساعات الماضية.
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بمجرد خروجه من إحدى مراكز التجميل بتركيا، فوجىء كرم بوسين بطل المسلسل التركي الأكثر مشاهدة بكاميرات الصحفيين الذي وقف للتحدث معهم، مؤكداً أن الرجال بتركيا مهيئون للمقارنة بالأميركين بشكل أكبر من غيرهم؛ وهو ما يجعلهم دائماً في محاولات للحفاظ على بشرتهم بطرق مختلفة.

أما بشأن تصريح التركية فرح زينب عن إختيار بطلات الأعمال التركية وكأنهم سلعة، قال كرم بوسين ان هناك من يقوم بذلك وهو يرفض هذا الأمر تماماً.
 
هذا ويستعد كرم بوسين لمشروعه الفني الجديد عبر شاشة منصة ديزني والمقرر أن يبدأ في التحضيرات المبدئية له خلال الفترة المقبلة.
المصدر: نواعم
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