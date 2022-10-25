"البنت القوية بتعلمك كتير".. وائل كفوري يعيش حالة حب (فيديو)

كشف النجم اللبناني وائل كفوري عن وجود قصة حب في حياته حالياً، وهي التي تعكس الحالة النفسية المريحة، التي يعيشها وتظهر في أعماله.

وقال وائل خلال حديث له عبر قناة الـMTV اللبنانية، على هامش حفله الأول في ولاية هيوستن: "عايش حالة حب وسعيد الحمدلله".

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وأضاف وائل: "كل حدا بيتمنى يكون عندو مرة ذكية وقوية لأن البنت القوية بتعلمك كتير".

كما أعرب وائل كفوري عن مفاجأته من تكريم حاكم ولاية هيوستن له على المسرح، وقال: "التكريم بالنسبة الي كان مميز فاجؤوني وغمروني".

وكانت العديد من الأخبار تحدثت عن علاقة حب يعيشها وائل كفوري مع صديقته شانا عبود إلا ان أي من الطرفين لم يعلنا عن ذلك بشكل رسمي.

يشار إلى أن الفنان وائل كفوري يحيي حفلات عدة حالياً ضمن جولته الأميركية، والتي بدأها في 14 تشرين الاول الحالي في ولاية هيوستن، والمستمرة حتى يوم 22 بولاية كونيتيكت.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يحيي الفنان وائل كفوري حفلاً غنائياً في إمارة أبو ظبي، يوم 19 نشرين ثاني المقبل.

يذكر أن آخر الأعمال التي طرحها وائل كفوري، كانت أغنية بعنوان "ست الكل"، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر الصباغ.