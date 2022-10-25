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فنون ومشاهير

بفستان شفاف "أوفر".. نجمة مسلسل "باب الحارة" تُحدث ضجة والجمهور يسأل: "لطفية وين عصام؟" (صور)

Lebanon 24
25-10-2022 | 03:47
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شبّه الجمهور أحدث إطلالات الممثلة السورية ليليا الأطرش، بفستان الممثلة المصرية رانيا يوسف الذي سبّب ضجة كبيرة في مهرجان الجونة السينمائي، قبل سنوات قليلة.

 

فقد ظهرت ليليا في صور نشرتها على حسابها الخاص على انستغرام في إنستغرام بفستان طويل أسود شفاف من دون بطانة في جزئه السفلي، ويتميز بريش من منطقة الصدر، واعتمدت تسريحة شعر منسدل بلون غامق.

 

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A post shared by 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮 𝖠𝗅 𝖠𝗍𝗋𝖺𝗌𝗁 | ﮼ليلياالأطرش (@liliaatrash)


 
 

وتناقل الجمهور صور النجمة السورية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل وانهالت التعليقات التي تؤكد أن إطلالتها شبيهة بفستان الفنانة المصرية رانيا يوسف أو كما لقبوه بـ"فستان البطانة".

 

وجاء في تعليقات بعض المتابعين: "نسخة مو طبيعي الشبه أول شي فكرتها حرفيا رانيا يوسف لحتى دققت بالاسم مو بس الفستان كمان اللوك بشكل عام“.

A post shared by 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮 𝖠𝗅 𝖠𝗍𝗋𝖺𝗌𝗁 | ﮼ليلياالأطرش (@liliaatrash)

 

 
 

وقالت متابعة: "هالفستان مو كإنه أوفر شوي يعني مو منظر صراحة لو بس يحطو بطانه شبر زيادة" ، ومن بين التعليقات أيضا: "وين عصام عنك"، "رجعت لطفيه الي في باب الحاره وجهها متغير".

 

يُذكر ان ليليا اشتهرت بدور "لطفية" في باب الحارة كما شاركت في العديد من المسلسلات.

 

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