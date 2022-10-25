26
o
بيروت
27
o
طرابلس
15
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
29
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع... ماذا حصل معه أثناء القيادة؟ (صورة)
Lebanon 24
25-10-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي الممثل الفكاهي الأميركي ليسلي جوردان، الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل "ويل اند جريس"، حتفه عن 67 عاما في حادث تصادم سيارة عندما كان ذاهبا إلى عمله في هوليوود.
وقال وكيل أعماله دون لوكلير إن جوردان تعرض فيما يبدو "لمشكلة طبية" غير محددة بينما كان يقود سيارته التي اصطدمت بجانب مبنى وهو في طريقه إلى موقع تصوير تابع لشركة وارنر براذرز حيث يشارك في مسلسل تلفزيوني بعنوان "كول مي كات" (نادني كات). وتوفي في موقع الحادث.
Advertisement
يشتهر جوردان، الذي ولد في ولاية تنيسي، للجمهور الأميركي بدوره في المسلسل الفكاهي "ويل اند جريس" الذي عرض على شاشة (إن.بي.سي) ولعب فيه دور بيفرلي ليسلي. وقد حصل على جائزة إيمي عن أفضل ضيف شرف في مسلسل فكاهي عام 2006.
واكتسب جوردان شهرة واسعة بين جمهور ينتمي لسن أصغر من خلال سلسلة من المقاطع المصورة الساخرة التي نشرها على تطبيق إنستجرام عن الحياة اليومية خلال الحظر الذي فُرض لمكافحة فيروس كورونا وانتشرت انتشارا واسعا خلال الجائحة.
وجوردان المعروف بقامته القصيرة ولكنته الجنوبية ظهر كضيف شرف في "مورفي براون" و "لويز اند كلارك: ذا نيو أدفنتشرز أوف سوبرمان" (لويز وكلارك: مغامرات الرجل الخارق الجديدة)، و"ستار تريك: فويجر" (ستار تريك: المسافر) و"أميركان هورور ستوري".
وقال وكيل أعماله في بيان "العالم بالتأكيد يقبع في مكان مظلم أكثر اليوم بدون الحب الذي يمنحه جوردان".
وأضاف "لم يكن جوردان موهبة كبيرة تستمتع بالعمل معها فحسب، وإنما كان ملاذا عاطفيا للأمة في واحد من أصعب الأوقات".
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
14:34 | 2022-10-24
24/10/2022 02:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
12:57 | 2022-10-24
24/10/2022 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله
11:07 | 2022-10-24
24/10/2022 11:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح
15:53 | 2022-10-24
24/10/2022 03:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
15:36 | 2022-10-24
24/10/2022 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:08 | 2022-10-25
وليد توفيق: "جورجينا رزق شو ما لبست حلوة" (فيديو)
09:01 | 2022-10-25
هل دخلت شيرين في غيبوبة؟.. إليكم آخر المستجدات حول حالتها الصحيّة
05:00 | 2022-10-25
"للحفاظ على بشرتي".. ممثل تركي مشهور يلجأ لمركز تجميل
03:47 | 2022-10-25
بفستان شفاف "أوفر".. نجمة مسلسل "باب الحارة" تُحدث ضجة والجمهور يسأل: "لطفية وين عصام؟" (صور)
02:00 | 2022-10-25
جيجي حديد تنقلب وتغيّر مواقفها نحو "إسرائيل"
23:35 | 2022-10-24
هبة طوجي: العالمية لا يمكن أن تسرقني من الساحتين اللبنانية والعربية
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
25/10/2022 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
25/10/2022 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
25/10/2022 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact