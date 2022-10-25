هل دخلت شيرين في غيبوبة؟.. إليكم آخر المستجدات حول حالتها الصحيّة

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن تدهور الحالة الصحية ودخولها في غيبوبة، الأمر الذي نفاه ميمي فؤاد مدير أعمالها.وقال فؤاد في تصريحات إن شيرين في حالة صحية جيدة، ولا صحة لما صدر عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في غيبوبة، مطالبا بعدم تصديق الشائعات التي تتناقلها السوشيال ميديا.