محمد رمضان: عمري ما أبكي في معركة





وتحدث رمضان عن حياته وما تعلمه من أهله في صغره، قائلاً: "أنا اتولدت في عائلة متوسطة وأغنياء النفس والأخلاق والقناعة ومنحوني كنوز بتمنى أقدر أورثها لولادي وهي القناعة والكرامة وأشياء كتير غيرها أهلي كانوا لا يملكون غيرها واللي مع الخبرات شوفت إن ناس بتملك المال ولكن لا يملكون ما تملكه أبويا الراجل البسيط وأي شخص أبوه وأمه ربوه يستطيع يكون أهم شخص على الكوكب، وأنا أستطيع أواجه أي حروب وأحقق أي طموح في العالم لأني ورثت ثقتي بالله من أمي وأبويا وقالت لي مفيش شيء ربنا ميقدرش يعمله".

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وتابع: "أنا واثق في ربنا وعلى يقين إن اللي خلق القمر وخلانا نرفع راسنا نشوفه هو اللي خلقني ومفيش مستحيل ودا مش معناه ندعي ربنا ومنعملش ونجتهد ونخطط والوعي قبل السعي، ومن وأنا في مسرح المدرسة حلمت أكون نجم، ورحلة الحياة مرة واحدة ولازم نتسلح جيدا قبل أي خطوة ما دام لسه قاعد في بيت أبوك وأمك ولسه بتحلم يبقى خطط وأدرس وشوف نقاط قوتك والحرب ضد نجاحي وكل ما بتقدم أكتر بقابل الأصعب؛ لأن السمك المفترس في عمق البحر". شارك الفنان محمد رمضان في برنامج "صوت بيروت" حيث أبدى استياءه الشديد وحزنه بسبب الهجوم الذي يتعرض له رغم نجاحاته الأخيرة، مؤكداً أنه يثق بالله بقوّة.وتحدث رمضان عن حياته وما تعلمه من أهله في صغره، قائلاً: "أنا اتولدت في عائلة متوسطة وأغنياء النفس والأخلاق والقناعة ومنحوني كنوز بتمنى أقدر أورثها لولادي وهي القناعة والكرامة وأشياء كتير غيرها أهلي كانوا لا يملكون غيرها واللي مع الخبرات شوفت إن ناس بتملك المال ولكن لا يملكون ما تملكه أبويا الراجل البسيط وأي شخص أبوه وأمه ربوه يستطيع يكون أهم شخص على الكوكب، وأنا أستطيع أواجه أي حروب وأحقق أي طموح في العالم لأني ورثت ثقتي بالله من أمي وأبويا وقالت لي مفيش شيء ربنا ميقدرش يعمله".وتابع: "أنا واثق في ربنا وعلى يقين إن اللي خلق القمر وخلانا نرفع راسنا نشوفه هو اللي خلقني ومفيش مستحيل ودا مش معناه ندعي ربنا ومنعملش ونجتهد ونخطط والوعي قبل السعي، ومن وأنا في مسرح المدرسة حلمت أكون نجم، ورحلة الحياة مرة واحدة ولازم نتسلح جيدا قبل أي خطوة ما دام لسه قاعد في بيت أبوك وأمك ولسه بتحلم يبقى خطط وأدرس وشوف نقاط قوتك والحرب ضد نجاحي وكل ما بتقدم أكتر بقابل الأصعب؛ لأن السمك المفترس في عمق البحر".

وأضاف: "مستحيل أبكي ولا عاش ولا كان ولا يستطيع أحد أن يبكي محمد رمضان إلا شخص بحبه واللي بيبكي مش محارب وأنا ممكن أبكي على فراق حبايب أو لو غبت عن زوجتي وولادي فترة طويلة وعمري ما أبكي في معركة وإلا هخسر والدنيا لا تحترم جبانا".

وعن الحرب عليه في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رمضان أنها حرب تستهدف نجاحه، قائلاً: "أنا معرفش مين أعدائي لأني مش بحاول أعرف هل هما جماعات أو كيانات أو أفراد، المهم إني أكون مأمن نفسي وأحلامي كويس والحروب دلوقتي أصبحت معنوية، ويوجد محاولات لاغتيالي معنوياً وفي بداياتي كانت فاكر اللي بيحاربوني زملائي في مجالي، ولكن اليوم أنا بنفي تماماً وجود حرب من زملائي لأنهم كدا بيضربوا دبابة بنبلة ومفيش توافق بيننا، واللي بيضربني أكيد أكبر من كده".