بعد أزمة شيرين... مخرج مصدوم من ادمان ابنه الممثل الشهير المخدرات

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تحدث المخرج المصري مجدي احمد علي عن تفاصيل معرفته بإدمان ابنه الممثل المصري احمد مجدي على تعاطي المخدرات.وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "العنيدة" الذي تقدّمه المذيعة رقية محمود على قناة "الشمس" قال:"فوجئت بما قاله ابني في أحد البرامج بأنه تعاطى مواد مخدّرة". وأضاف: "اتفاجئت أن ابني قال كده أمام الناس، وكنت عارف أن في فلوس بتنقص من جيبي لأنه كان بياخدها عشان يشرب بيها".واكمل:"أنا وابني أصدقاء ونتبادل الآراء في الأعمال الفنية وباخد رأيه لأنه بيمثّل جيل جديد محتاج أفهمه، وأتفاجأ من رفض ابني لبعض الأعمال المعروضة عليه، خاصة أن الظروف المادية ليست في أفضل حال، ولكنه يصر على تقديم أعمال معينة تحمل رسالة محددة".وتابع:"ابني لم يكن فاشلاً في التعليم، ولم يرسب في أي عام دراسي، حيث إنه تربّى على تحمل المسؤولية وتعثر في فترة الثانوية العامة وهو أمر يحدث لكثير من الشباب". وأضاف: "الدولة تعمل بجد لمواجهة المتطرفين، ولكن ليس هناك عمل واضح لمواجهة فكرة التطرف نفسها".