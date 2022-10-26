هيفا وهبي تُحدث بلبلة على متن طائرة متجهة الى قطر.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

حصلت بلبلة على متن طائرة متوجهة الى قطر وذلك بسبب أغنية للفنانة هيفا وهبي.

فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه "تيك توكر" شهيرة قررت اضافة جو من المرح على الرحلة التي كانت على متنها حيث عزفت وغنت "يا حياة قلبي"، ليشاركها عدد كبير من الركاب الغناء.

بعد ما كسحت ونجحت أغنية #يا_حياة_قلبي في الوطن العربي، الأن تحلق عالياً في الجو ✈️



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نشرت إحدى ال-Tiktoker على حسابها الشخصي فيديو لها مع زملائها ال-Tiktokers متوجهين إلى قطر وهم يغنون أشهر اغنية للديفا #هيفاء_وهبي على متن الطائرة والركاب يتفاعلون ويشاركونهم الغناء 🎵🎶 @HaifaWehbe

— Haifa Wehbe Exclusives (@HaifaExclusives) October 24, 2022

وعلّق المتابعون على الفيديو بشكل كثيف مستذكرين الاغنية التي كان لها رواجا واسعا.

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