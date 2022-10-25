والد حسام حبيب أمام القضاء بسبب شيرين عبد الوهاب!

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قررت سلطات التحقيق في مصر، إحالة الشكاوى التي قدمتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضد حسين حبيب، والد زوجها السابق الفنان حسام حبيب، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية والمالية.وأمرت سلطات التحقيق في شرق القاهرة، بإبقاء التحقيق مع الفنان حسام حبيب في حادثة سرقة سيارة لشيرين، كما أمرت باحتفاظ التحقيقات في واقعة العنف الأسري.ونظرا لتزايد الغموض والأخبار المتناقضة حول الأسباب التي أدت إلَّى تواجد شيرين عبد الوهاب بالمستشفى، قررت جهات التحقيق شرق العاصمة المصرية استدعاء بائع السيارة التي اشتراها الفنان المصري، وكذلك المشتري الذي اشترى نفس السيارة من حسام حبيب ووالده، لسماع أقواله حول ملكية السيارة في سياق اتهامه حسام حبيب ببيع سيارته الخاصة.وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت لجهات التحقيق خلال إفادتها إن زوجها السابق حسام حبيب وضعها في سيارة كان يملكها وباعها دون علمها، موضحة أن والد حسام حبيب أهانها أكثر 3 مرات في عدة مناسبات مختلفة، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.