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فنون ومشاهير
محمد رمضان يحدد موعد مقارنته بـ"الزعيم" عادل امام
Lebanon 24
26-10-2022
|
02:00
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رفض الفنان المصري محمد رمضان مقارنته اليوم بالممثل المصري عادل إمام، واصفا هذه المقارنة بـ"الظالمة".
واضاف رمضان خلال لقاء له على "صوت بيروت انترناشيونال"، أنه سيقبل هذه المقارنة في المستقبل وحدد العام 2070، موعدا لتقييم تجربته، كما نفى تهمة الغرور، لافتا إلى أنه صاحب طموح ولو قال علناً ما يحلم به سيتهمه الناس بالجنون.
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وتابع:"عادل إمام في مكانة تانية خالص، وهو تاريخ عظيم وصعب تحقيقه، ماشالله فهو موجود من الستينيات لحد دلوقتي وهو الزعيم ده شئ صعب ومش سهل".
واكمل:"مش عشان طلع محمد رمضان ينفع يتقارن بعادل إمام..لسه بدري أما محمد رمضان يكون اشتغل نفس عدد السنوات التي أشتغلها عادل إمام، وحقق نفس النجاح ممكن نعمل المقارنة، فعادل إمام هو المدرسة الكبيرة وهو الزعيم".
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