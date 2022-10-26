Advertisement

فنون ومشاهير

دنيا بطمة تضبط زوجها متلبساً بالخيانة... والشرطة تداهم شقته

Lebanon 24
26-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1004184-638023715589745982.jpg
Doc-P-1004184-638023715589745982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت النيابة العامة المغربيّة أنها فتحت تحقيقاً مع المنتج البحريني من أصول أردنيّة محمد الترك بعدما تقدّمت زوجته الفنانة المغربيّة دنيا بطمة بشكوى اتهمته فيها بخيانتها مع فتيات في شقة بمراكش.

وأشارت وسائل اعلام مغربيّة ان الفنانة دنيا بطمة قد تقدّمت بشكوى ضد زوجها محمد الترك مؤكّدةً أنها ضبطته متلبساً بواقعة الخيانة، وهو ما دفع الشرطة المغربيّة إلى مداهمة شقته، دون العثور على أي دليل يثبت واقعة الخيانة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:36 | 2022-10-26
05:31 | 2022-10-26
04:32 | 2022-10-26
03:17 | 2022-10-26
02:00 | 2022-10-26
00:35 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website