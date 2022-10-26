دنيا بطمة تضبط زوجها متلبساً بالخيانة... والشرطة تداهم شقته

كشفت النيابة العامة المغربيّة أنها فتحت تحقيقاً مع المنتج البحريني من أصول أردنيّة محمد الترك بعدما تقدّمت زوجته الفنانة المغربيّة دنيا بطمة بشكوى اتهمته فيها بخيانتها مع فتيات في شقة بمراكش.



وأشارت وسائل اعلام مغربيّة ان الفنانة دنيا بطمة قد تقدّمت بشكوى ضد زوجها محمد الترك مؤكّدةً أنها ضبطته متلبساً بواقعة الخيانة، وهو ما دفع الشرطة المغربيّة إلى مداهمة شقته، دون العثور على أي دليل يثبت واقعة الخيانة.

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