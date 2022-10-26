جورج وسوف يكشف علاقته بفيروز: كنا جيراناً في بيروت

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كشف الفنان جورج وسوف، أن علاقته بالفنانة فيروز علاقة روحية أكثر من شخصية، مشيراً إلى أنهم كانوا جيراناً في بيروت وقام بمقابلتها وكانت مقابلتها أمراً هاماً لديه، لافتاً إلى أنه لم يحاول أداء أغاني المطربة الكبيرة فيروز، على الرغم مع المكانة العالية لها عنده وعند جميع اللبنانيين.وقال جورج وسوف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "فيروز أيقونتنا، لكن الفنان مظلوم دايما، وبيلاقي نفسه في الآخر عايش لوحده، وهي قاعدة في البيت بعد ما قدمت كل شيء، وأنا أضع نفسي مكانها وأتضايق لهذا الشيء".وشدد جورج وسوف على أنه لا يحب الظهور الكثير في البرامج التلفزيونية "عشان مبحبش أكرر نفس الكلام وأكرر نفسي".وتحدث جورج وسوف عن حالته الصحية، مطمئناً جمهوره على صحته قائلاً "الحمد لله مررت بأكثر من وعكة صحية، وعدت على خير"، وحول إطلاق عدد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة عن شائعة وفاته، معلقاً "كل أسبوع يموتونني مرتين، عادي".ولأول مرة تحدث "سلطان الطرب" عن حقيقة وجود شقيقة له توأم، لافتاً إلى أنه مرتبط بأخواته بعلاقة قوية، ويحرص على التواصل معهن باستمرار، قائلاً: "أبويا وأمي الله يرحمهم كانوا بيسجلوا اتنين مع بعض، لكن أختي الكبيرة أكبر مني بسنة، والصغيرة أصغر مني بسنة".