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فنون ومشاهير

زوجها شقيق فنان شهير.. مذيعة الـ MTV تحتفل بعيد ميلادها بأجواء رومانسية (صور)

Lebanon 24
26-10-2022 | 04:32
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احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج على قناة الـ mtv رانيا زيادة أشقر بعيد ميلادها.

 

ونشرت رانيا صورا خلال احتفالها بعيدها برفقة زوجها وأولادها وعائلتها.

 

وظهرت بصورة رومنسية مع زوجها جهاد الأشقر وهو شقيق الفنان جو أشقر.

 

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A post shared by Rania Ziade Ashkar | رانيا زيادة اشقر (@raniaziadeashkar)


 
 

وكانت رانيا تألقت مؤخرا في حفل "الموريكس دور" حيث ظهرت بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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