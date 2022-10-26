فيديو يرصد ماغي بو غصن تقول "لا تصفّقوا لها" عند صعود سيرين عبد النور على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل

يعني اكيد #ماغي_ابو_غصن مش رح تطلع تقول ايه والله كنا زهقانين وحبينا نستلم المخلوقة هي عالمسرح🤭بس ياريت قالت لاتعليق عالسؤال احسن ما تجاوب هيدا الجواب يلي مش معروف كوعه من بوعه "جواب ضر ومانفع"..والموضوع بصير وراكم وقت تكونو انتو المفعول به مش الفاعل🤭 #سيرين_عبدالنور https://t.co/JQ80zCwvwG
— HOT NEWS (@NewsGherChekel) October 24, 2022
يعني اكيد #ماغي_ابو_غصن مش رح تطلع تقول ايه والله كنا زهقانين وحبينا نستلم المخلوقة هي عالمسرح🤭بس ياريت قالت لاتعليق عالسؤال احسن ما تجاوب هيدا الجواب يلي مش معروف كوعه من بوعه "جواب ضر ومانفع"..والموضوع بصير وراكم وقت تكونو انتو المفعول به مش الفاعل🤭 #سيرين_عبدالنور https://t.co/JQ80zCwvwG