فيديو يرصد ماغي بو غصن تقول "لا تصفّقوا لها" عند صعود سيرين عبد النور على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل





Advertisement ورفضت بوغصن في تصريحات إعلامية التعليق على الفيديو، معتبرةً أن هناك "من يحب التنكيش"، بينما اعتبر زوجها المنتج جمال سنان أنهما شاركا في الحفل للاحتفال مع الأصدقاء والنظر إلى المستقبل. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد الفنانة ماغي بوغصن وهي تقول: "لا تصفّقوا لها"، وذلك خلال صعود الفنانة سيرين عبد النور إلى المسرح لتسلّم جائزتها في حفل "الموريكس دور" 2022 Murex D'or.ورفضت بوغصن في تصريحات إعلامية التعليق على الفيديو، معتبرةً أن هناك "من يحب التنكيش"، بينما اعتبر زوجها المنتج جمال سنان أنهما شاركا في الحفل للاحتفال مع الأصدقاء والنظر إلى المستقبل.

يعني اكيد #ماغي_ابو_غصن مش رح تطلع تقول ايه والله كنا زهقانين وحبينا نستلم المخلوقة هي عالمسرح🤭بس ياريت قالت لاتعليق عالسؤال احسن ما تجاوب هيدا الجواب يلي مش معروف كوعه من بوعه "جواب ضر ومانفع"..والموضوع بصير وراكم وقت تكونو انتو المفعول به مش الفاعل🤭 #سيرين_عبدالنور https://t.co/JQ80zCwvwG — HOT NEWS (@NewsGherChekel) October 24, 2022

وفازت عبد النور بجائزة لجنة التحكيم في "الموريكس دور" عن تميزها في "دور العمر"، قائلةً في كلمتها بعد تسلّمها الجائزة: "لا بحب اللف والدوران ولا بحب طق الحنك" احدى جمل الشخصية.



وتحدثت سيرين عبد النور عن الشخصية التي قدّمتها في العمل فقالت: "الدور لا يشبهني أبداً حيث إن الشخصية كانت مجنونة وعصبية زيادة عن اللزوم".