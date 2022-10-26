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فنون ومشاهير

فيديو يرصد ماغي بو غصن تقول "لا تصفّقوا لها" عند صعود سيرين عبد النور على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد الفنانة ماغي بوغصن وهي تقول: "لا تصفّقوا لها"، وذلك خلال صعود الفنانة سيرين عبد النور إلى المسرح لتسلّم جائزتها في حفل "الموريكس دور" 2022 Murex D'or.

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ورفضت بوغصن في تصريحات إعلامية التعليق على الفيديو، معتبرةً أن هناك "من يحب التنكيش"، بينما اعتبر زوجها المنتج جمال سنان أنهما شاركا في الحفل للاحتفال مع الأصدقاء والنظر إلى المستقبل.
 
وفازت عبد النور بجائزة لجنة التحكيم في "الموريكس دور" عن تميزها في "دور العمر"، قائلةً في كلمتها بعد تسلّمها الجائزة: "لا بحب اللف والدوران ولا بحب طق الحنك" احدى جمل الشخصية.

وتحدثت سيرين عبد النور عن الشخصية التي قدّمتها في العمل فقالت: "الدور لا يشبهني أبداً حيث إن الشخصية كانت مجنونة وعصبية زيادة عن اللزوم".
المصدر: لها
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