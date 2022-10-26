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فنون ومشاهير
نجمة شهيرة أمام القضاء.. قريباً
Lebanon 24
26-10-2022
|
14:00
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يبدو أن النجمة المصرية، غادة عادل، ستقف أمام القضاء قريباً، بعدما حرر المنتج محمد رشيدي محضراً ضدها، اتهمها فيه بالتغيب عن تصوير فيلم "جروب الماميز".
وفي التفاصيل، إن النجمة المصرية تغيبت عن أكثر من موعد تصوير، من دون أن تقدم أي أعذارٍ مقبولة، كما امتنعت عن القدوم إلى موقع التصوير، رغم أنها شاركت في الأيام الأولى منه، وتقاضت مقدم العقد المُبرم بينها وبين الشركة.
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وأوضح منتج الفيلم، في بلاغه ضدها، أن النجمة تسببت في تأجيل التصوير أكثر من مرة، إذ لم تكن تُقدم أي أعذارٍ لتغيبها، وهو الأمر الذي اضطرهم في النهاية لاستبعادها من العمل، واستكمال تصويره من دونها.
أما في ما يخص الممثلة البديلة التي ستلعب دورها، فمن الواضح أن الشركة لم تستقر بعد على فنانة معينة، لتكون الشريكة في بطولة الفيلم، بجانب كل من روبي وريم مصطفى.
المصدر: زهرة
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