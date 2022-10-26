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فنون ومشاهير
دانييلا رحمة بتصريح مفاجئ عن خطوبتها من ناصيف زيتون: "قلبي عم يدق"
Lebanon 24
26-10-2022
|
07:35
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لازال خبر خطوبة دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يثير الجدل عبر السوشيال ميديا، وخلال الأيام الماضية انتشرت أخبار عن احتفالهما بخطوبتهما في سيدني حيث يتواجد ناصيف هناك لاحياء بعض الحفلات الفنية، ودانييلا كانت تزور أهلها الذي يعيشون في أستراليا.
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وتعليقًا على خبر حصول حدث سعيد في سيدني، قالت دانييلا لـ ET بالعربي: "عرفت عن شو عم تحكي ولكن في حال أنا خطبت لن أخبىء هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا"، مضيفة "للآن لاشيء بعد ما في شي".
وعن صور خاتم الألماس و الذي ظهرت فيه دانييلا خلال مشاركتها مجموعة من الصور عبر "انستغرام" واعتقد العديد أنه خاتم خطوبتها علّقت قائلة: "كنت أقوم بدعاية لاحدى دار المجوهرات".
دانييلا لم تنفي أو تؤكد الخبر لـ ET بالعربي، وقالت: "مثلما قلت لك من قبل يوم الذي يكون هناك شيء لن أخفيه بل سأفرح بهذا الموضوع".
وردا على سؤال، إن كان قلب دانييلا يدق قالت "قلبي عم يدق".
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