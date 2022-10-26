دانييلا رحمة بتصريح مفاجئ عن خطوبتها من ناصيف زيتون: "قلبي عم يدق"

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لازال خبر خطوبة دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يثير الجدل عبر السوشيال ميديا، وخلال الأيام الماضية انتشرت أخبار عن احتفالهما بخطوبتهما في سيدني حيث يتواجد ناصيف هناك لاحياء بعض الحفلات الفنية، ودانييلا كانت تزور أهلها الذي يعيشون في أستراليا.وتعليقًا على خبر حصول حدث سعيد في سيدني، قالت دانييلا لـ ET بالعربي: "عرفت عن شو عم تحكي ولكن في حال أنا خطبت لن أخبىء هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا"، مضيفة "للآن لاشيء بعد ما في شي".