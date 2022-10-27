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فنون ومشاهير

ظهرا بمشهد حميم وقبلة جريئة.. نجم سوري وممثلة لبنانية يُثيران الجدل مُجدداً والجمهور غاضب! (صور)

Lebanon 24
27-10-2022 | 01:00
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يُثير مسلسل " ستيلتو" بنسخته العربية جدلا واسعا بين الجمهور لمشاهده الجريئة التي لا تناسب المجتمع العربي الموجَّه إليه، إذ يلاحظ تزايد مشاهد القبلات والأحضان والعناق بين شخصياته.

 

وأحدث الممثل السوري سامر المصري والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات موجة من الغضب والجدل مجددًا، بسبب مشهد جريء جمعهما في الحلقة الـ38 من العمل، والذي وثَّق لحظة تبادل الثنائي القبلات بطريقة صادمة للبعض.

 

وحول تفاصيل المشهد، يتوجَّه "لؤي"، الذي يلعب دوره المصري، لبيت طليقته "نايلة"، التي تلعب دورها أبو فرحات، ممسكا بباقة من الورود في محاولة منه لمراضاتها، بعدما شعر بوجود علاقة تجمعها بإحدى زملائها في العمل، حيث اشتعلت الغيرة في قلبه رغم أنه أقدم على خيانتها مع فتاة تصغرها سنًا.

 

وفور وصوله إلى عتبة البيت، فتحت "نايلة" له الباب وانهارت بالبكاء بسبب الضغوط التي كانت تواجهها بعد تدمير "فلك" مشروعها الخاص، فجلس الثنائي على الأريكة، وبدون سابق إنذار تبادلا القبلات، لتستعيد "نايلة" وعيها وتطلب من "لؤي" مغادرة المنزل.

 

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يُشار إلى أن المشهد هو نسخة طبق الأصل عن المسلسل التركي والذي يحمل عنوان "جرائم صغيرة" حيث استنسخت الأحداث بحذافيرها دون مراعاة لقيم المجتمع العربي.

 

ويعتبر هذا المشهد الجريء الثاني الذي يجمع المصري وأبو فرحات، ففي الحلقة الـ24 تبادل الثنائي القبلات.

(البوابة)

 

 

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