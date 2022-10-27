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فنون ومشاهير

ممثلة عربية تعلن دخولها عالم الغناء: "ما بدي حدا يقلي هلق جاية تغني" (فيديو)

Lebanon 24
27-10-2022 | 05:00
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كشفت الممثلة جومانا مراد عن دخولها عالم الغناء، من خلال أغنية تقدمها برفقة فنانين لهما تجارب سابقة.


وقالت جومانا مراد خلال لقاء مع برنامج "انسايدر بالعربي": "غنيت وخلصت والصوت أصبح جاهزا وسأقوم بتصوير الفيديو كليب قريباً".
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وعن سبب دخولها لهذا المجال، أضافت جومانا: "يمكن هلق صرت فكر أنو أي شي بحبو بدي أعملو.. هلق أنا مش أصالة أكيد.. وأكيد مش عم غني طرب.. هو أداء".
وعن كيفية موافقتها على الأمر، قالت جومانا: "صار الموضوع فجأة.. كان في شركة عم تنتج فيلم وكان لها إنتاجات غنائية سابقة.. عرضوا عليي الفيلم فرفضتوا.. قلتلن بدي غني.. قالولي تعي بكرا عالاستديو سجلي.. وفعلاً رحت وسجلت".


وأضافت جومانا عن سبب حماسها للغناء: "أنا كنت بمود مش حلو وظروف مش مظبوطة بحياتي.. ولما الواحد بكون هيك.. كنت حاسة حالي بالهوا.. وكان الحمدلله عم يجيني شغل كتير.. ف تعبت من ضغط الشغل.. لما رحت وغنيت استمتعت.. وحتى هني تفاجئوا أني بعرف غني".
وتابعت: "أنا مش دارسة غناء ولا موسيقى.. بس ما عدت كتير بالاستديو يعني في اشياء كررتها وفي اشياء تمت بسرعة.. لأن هو أداء وليس غناء".
وأضافت: "بس خلصت سمعت الأوديو للقريبين مني فوجئوا أنو هي انا اللي عم غني".
وفي الحديث عن تفاصيل تحضيرها للأغنية، قالت جومانا: "في حدا هلق عم يشفلنا القصة تبع الفيديو كليب، والفنانين المشاركين معي هم فنانين موهوبين وأصواتهم جميلة" رافضةً التصريح عن أسمائهم لتبقى مفاجأة.
وتمنت جومانا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وأن "يستمتعوا بها، وأن يحكموا عليها كما يريدون، ويشعرون بها".
وأضافت: "ما بدي حدا يقلي هلق جاية تغني.. ورح تتهاجمي.. أنا بعرف أني مش مغنية.. بس أنا عملت اللي حبيتو وحسيتو حلو".
كما أكدت أنها لم توصل من خلال الأغنية الحالة السيئة التي كانت تمر بها، حيث قالت: "أنا لما بمر بظروف بشعة بهرب لفني.. لأنو الحزن بجيب حزن.. لا تبقوا حزنانين على شي لأن الوقت كفيل ينهي كل شي".

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