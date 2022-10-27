اليسا تكشف عن اسم اللاعب الذي تشجعه في المونديال

تصدر هاشتاغ "إليسا في قطر" الترند على "تويتر" بعد وصولها للمشاركة في ندوة حوارية بقطر مول من تنظيم معرض the bazar bridal show حيث تحدثت اليسا عن مشاريعها الفنية وتجربتها الخاصة ونظامها الغذائي الحالي وفاجأها المنظمون بالاحتفال مبكراً بعيد ميلادها.

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وحضرت إليسا بإطلالة كاجوال اختارت فيها تيشرت باللون الأبيض مع تنورة طويلة مكسرة من الدنيم، ونسقت إطلالتها بحقيبة من ديور.

وتداول جمهور إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من اللقاء الذي جمع إليسا بجمهورها.

وبما أن قطر تستعد لاستضافة فعاليات كأس العالم لهذا العام، وجهت إحدى الحاضرات سؤالاً لإليسا عن الفريق الذي تشجعه في المونديال.





وردت إليسا على السؤال قائلةً بعفوية "ييي بعد ما قررت"، ثم وجهت السؤال نفسه للسيدة التي سألتها، فردت بأنها تشجع قطر والبرتغال لأنها تحب كريستيانو رونالدو، فوافقت إليسا على الخيار وقررت أن تشجع "قطر والبرتغال" لأنها أيضاً تحب كريستيانو رونالدو.





ورداً على سؤال آخر، وفي إطار مد الحاضرين بطاقة إيجابية، قالت إليسا بأنه إذا امتلك أحدنا الإرادة فبالتأكيد سيكون لديك الطريق نحو النجاح، وقالت "انت المهم تقرر وبتوصل لمحل ما بدك، بس دايماً فكّر انه أنت فيك تعمل".

واكملت إليسا موضحة فكرتها متحدثة عن فيديو شاهدته لكريستيانو رونالدو حكت تفاصيله، وقالت: "مبارح شفت فيديو لكريستيانو رونالدو قديم كان بعده صغير ولاعبين آخرين، فسألوا أول واحد "مين برأيك أفضل لاعب فوتبول بالعالم"، فرد الشخص الأول وأجاب "دييغو مارادونا"، فسألوه لرونالدو فأجاب "بأنا أفضل لاعب في العالم وهيدي كان بعد مش مشهور".

المصدر: et بالعربي