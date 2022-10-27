كريم عبد العزيز خارج موسم رمضان 2023

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قررت الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين"، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، خروج العمل من موسم دراما رمضان 2023.يأتي سبب خروج المسلسل من الموسم لتصويره في أكثر من دولة أجنبية، وضيق الوقت. ويجسد كريم عبدالعزيز في مسلسل "الحشاشين" شخصية "حسن الصباح"، الذي قاد إحدى الجماعات الإرهابية، التي تبنت الفكر المتطرف في القرن الحادي عشر الميلادي.وتعاقدت شركة "سينرجي"، المنتجة للعمل، مع مجموعة من الممثلين، وجاءت القائمة كالتالي: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، شريف سلامة، ميرنا نورالدين، أحمد كشك، محمد علاء (جمايكا)، أمير المصري، سوزان نجم الدين، وياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.من ناحية أخرى، من المقرر أن يوجد الفنان كريم عبدالعزيز في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، خلال شهر نوفمبر المقبل، لعقد جلسة حوارية ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41.يذكر أنه يعرض للنجم كريم عبدالعزيز، الآن، فيلم "كيرة والجن"، المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، ومن إخراج مروان حامد، ويشاركه البطولة أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن بعض الممثلين الأجانب.