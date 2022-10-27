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فنون ومشاهير

تفاصيل تُكشف لاول مرة.. هذا ما أكده مصدر طبّي من داخل المستشفى عن حالة شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
27-10-2022 | 09:15
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كشف مصدر طبّي من داخل المستشفى الذي تُعالج فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب أن حالتها الصحية بدأت في التحسّن وأنها تواظب على الصلاة وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"لها" أن إدارة المستشفى منعت شيرين من التواصل مع أي شخص باستثناء مدير أعمالها الذي يطمئنها على صحة ابنتيها وأفراد أسرتها، ويؤكد لها دعم جمهورها المستمر لها، لافتاً الى أن شيرين تخضع لجلسات علاج يومية واختبارات نفسية شبه يومية للوقوف على آخر مستجدات حالتها الصحية.
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وكانت شيرين قد تعرضت في الفترة الأخيرة لأزمة كبيرة بعدما أدخلها شقيقها محمد عبد الوهاب عنوةً الى مستشفى للأمراض النفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، متهماً حسام حبيب وسارة الطباخ بأنهما السبب بمعاناة أخته.


المصدر: لها
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