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فنون ومشاهير
خرج عن صمته... هل خان ترافيس سكوت زوجته كايلي جينر؟
Lebanon 24
28-10-2022
|
00:30
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نفى مغني الراب ترافيس سكوت خيانته لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر مع صديقته السابقة روجين كار.
وقال سكوت: "هناك الكثير من الأشياء الغريبة وغير المألوفة التي تحدث، فقد كان هناك شخص غير معروف يلتقط مجموعة صور لما كان من المفترض أن يكون مجموعة مغلقة أثناء تصوير مقطع فيديو".
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وأضاف: "للمرة الأخيرة أقول لا أعرف هذا الشخص، لم أكن مع هذا الشخص من قبل، لذا يرجى التوقف عن التلاعب المستمر ورواية القصص الخيالية".
يُذكر أن سكوت وجينر ارتبطا في عام 2013، وانفصلا في عام 2019، قبل أن يعودا إلى علاقتهما مجدداً، ورُزقا بستورمي ويبستر في عام 2020، وبطفل آخر في عام 2022 الحالي سمّياه "وولف".
المصدر:
لها
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