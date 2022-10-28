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فنون ومشاهير

اليسا تكشف: أصبحت نباتية!

Lebanon 24
28-10-2022 | 02:00
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كشفت النجمة اليسا أنها تحرص على ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية مختلفة لخسارة وزنها للحفاظ على لياقتها البدنيّة.
 
وقالت اليسا التي تتواجد في قطر للمشاركة في ندوة "هاربرز بازار": "أصبحت نباتيّة وأمارس الرياضة بشكلٍ مستمّر لأنني قابلة لاكتساب الوزن بسهولة". 
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وتابعت: "أكيد مش كلّ الناس بتقدر تتبع هالحمية، بس أنا منيحة".

المصدر: نواعم
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