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فنون ومشاهير

زواج نجمين بارزين في حفل بسيط... من هما؟ (صور)

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:00
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عقد النجم طارق صبري قرانه على الفنانة شيري عادل في حفل عائلي وسط مجموعة من الأصدقاء، بعد ارتباط دام لفترة ليست بالقليلة، وفقا لصحف محلية.

وكان الثنائي شيري عادل وطارق صبري ظهرا مؤخرًا معا في دبي برفقة الصحفية عبير شورى، التي نشرت مؤخرًا صورة مع شيري مباركة لها عقد قرانها عبر حسابها الشخصي على انستقرام.
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ومن جانبها هنأت النجمة بشرى صديقتها شيري عادل بعد عقد قرانها، وذلك عبر خاصية الستوري في حسابها الشخصي على انستغرام.
المصدر: سيدتي
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