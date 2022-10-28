لا تزال الاخبار المنتشرة حول تعنيف المخرج سعيد الماروق لزوجته حديث الجمهور، بعدما أعلنت جيهان أبو عياد تعرضها للتعنيف على يديه. كما تحدثت عن وجود تقارير تفيد بانها تعرضت للعض والضرب من قبل زوجها، وانتشرت حملة على مواقع التواصل تحت عنوان: "سعيد الماروق معنِّف".

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وفي هذا الاطار، كشفت معلومات خاصة أن المخرج سعيد الماروق سيقاضي قريباً إحدى النشاطات في لبنان لتجاوزها الخطوط الحمراء معه. وكان الماروق قد أصدر أول من أمس بيانا اعتبر فيه أن كل الاخبار التي تنشر هي غير صحيحة وقال إن هناك حملة ممنهجة ضده خصوصاً وان موضوع زواجه من كنزة وطلاقه مؤخراً قد حصل ولا داعٍ لإعادة نبش الماضي، نافياً أن يكون قد عنف زوجته السابقة.