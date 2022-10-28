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فنون ومشاهير
الأمير هاري يتحدى الجميع!
Lebanon 24
28-10-2022
|
14:00
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ينشر الأمير هاري، في 10 كانون الثاني المقبل، مذكراته المنتظرة في كتاب بعنوان "سبير" (Spare)، بعد أربعة أشهر فقط على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، على ما أعلنت، الخميس، دار "بنغوين راندوم هاوس" للنشر.
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وبهذا، يتحدى الأمير هاري الجميع، غير آبهٍ بجميع المطالبات بإيقاف نشر قصته الحقيقية، احتراماً لذكرى جدته الملكة إليزابيث، ومنعاً لتفاقم الخلاف مع والده الأمير تشارلز، وبقية أفراد العائلة.
وجاء في تغريدة لدار النشر: "يسعدنا أن نعلن عن (نشر) قصة دوق ساسكس الأمير هاري.. الشخصية جداً، والقوية عاطفياً".
ووُصف الكتاب، على الموقع الإلكتروني الذي خصصته له دار النشر، بأنه نافذة مفتوحة على رد فعل الأمير على وفاة والدته الأميرة ديانا، وكيفية تأثير هذه المأساة على حياته في ما بعد.
وأذهل هاري، وزوجته ميغان، النظام الملكي البريطاني بابتعادهما عن العائلة المالكة مطلع عام 2020، وانتقالهما للعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ما أثار ضجة واسعة. وخلال مقابلة إعلامية، في مارس 2021، اتهم الزوجان العائلة المالكة بالعنصرية.
ومن أبرز هذه التصريحات، كشف هاري وميغان أن فرداً في العائلة الملكية، لم يسمياه، تساءل عن لون بشرة ابنهما "آرتشي" قبل ولادته، بما أن والدته "خلاسية".
المصدر: زهرة
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